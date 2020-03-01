В Совфеде заявили, что Россия ответит на преследование журналистов в Турции

1 Март 2020 2020-03-01T12:41:59+03:00

В дом сотрудников Sputnik в Анкаре пытались ворваться неизвестные, после обращения в полицию сотрудники СМИ перестали выходить на связь

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Россия ответит на преследование сотрудников российских СМИ в Турции, заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

- Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону. Осложнение наших отношений - это не повод преследовать журналистов, - сообщил Морозов РИА Новости.

- В любом случае, мы дадим свой ответ. Турция активно нарывается на наши ответные действия, - также отметил сенатор.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 29 февраля в дома троих сотрудников агентства Sputnik в Анкаре пытались ворваться неизвестные. Нападение произошло перед полуночью, около 22:30 – 23:00 по московскому времени.

- Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры, - написала 1 марта в своей социальной сети главный редактор информационного агентства "Sputnik" Маргарита Симоньян.

Напомним, что в ночь 28 февраля в Стамбуле прошла антироссийская акция около генконсульства России. Акция протеста была посвящена обострению ситуации в Идлибе. Протестующие выкрикивали обвинения к российским властям в связи с гибелью турецких военных на севере Сирии.

Затем в комментариях к публикациям в официальных аккаунтах генкосульства России стали появляться угрозы. Полицейский спецназ охраняет территорию посольства России в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU