2020-03-01T13:34:18+03:00
В мире

В российском МИДе прокомментировали нападение на российских журналистов в Турции

Сотрудники Sputnik Турция задержаны в связи с профессиональной деятельностью
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сотрудники Sputnik Турция задержаны в связи с профессиональной деятельностью. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСССотрудники Sputnik Турция задержаны в связи с профессиональной деятельностью. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Департамента информации и печати МИД России назвал грубейшим нарушением прав журналистов нападение на сотрудников "Sputnik Турция".

- Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего, - сказано в заявлении.

В самом агентстве "Sputnik" сообщили, что журналисты задержаны в Турции в связи с профессиональной деятельностью.

Источники в Палате адвокатов Анкары, а также близкие сотрудников Sputnik, на дома которых было совершено нападение, сообщили Sputnik, что после дачи показаний в полицейском участке сотрудники Sputnik были задержаны в связи с профессиональной деятельностью, - сообщили представители СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 29 февраля в квартиру сотрудников издания в Анкаре пытались ворваться неизвестные около 22:30 - 23:00 по московскому времени. Нападавшие пытались выломать двери, скандировали националистические лозунги, оскорбления и угрозы, а затем скрылись до приезда полиции.

1 марта главный редактор информационного агентства "Sputnik" Маргарита Симоньян сообщила, что журналисты уже 9 часов не выходят на связь после того, как обратились в полицию "с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры".

В тот же день член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Турция должна сама принять меры по отношению "к этим вандалам и преследовать их по закону. Осложнение наших отношений - это не повод преследовать журналистов". Он также добавил, что Россия в любом случае даст ответ.

- Турция активно нарывается на наши ответные действия, - отметил сенатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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