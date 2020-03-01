Глава Минобороны Германии призвала Евросоюз и США усилить давление на Россию и Сирию

1 Март 2020 2020-03-01T13:48:14+03:00

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюз и США должны "сейчас вместе усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политического диалога с целью положить конец ужасной войне в Сирии" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюз и США должны "сейчас вместе усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политического диалога с целью положить конец ужасной войне в Сирии". Об этом она сказала в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Гуманитарную ситуацию в Сирии немецкий министр назвала ужасной, отметив также, что это влияет на всех.

Напомним, что 27 февраля ситуация в Идлибе обострилась после крупномасштабного наступления террористов на позиции сирийских правительственных войск. В ответном огне погибли и были ранены турецкие военнослужащие, которые не должны были там находиться.

Сразу после известия о погибших военных турецкой армии Россия приняла меры, чтобы сирийская армия прекратила огонь, а также меры для обеспечения безопасной эвакуации погибших и раненых в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU