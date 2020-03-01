"Назвали куклу Валентиной": Блогер Екатерина Диденко еще не рассказала дочке, что папа умер
Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой накануне погибли три человека из-за химических ожогов, опубликовала в Instagram видео, на котором она подарила их с погибшим мужем дочери куклу. Екатерина также написала своим подписчикам, что сказала дочери, что подарок ей передал папа. Куклу дочь назвала Валентиной в честь отца.
Блогер Екатерина Диденко подарила дочери куклу, сказав, что ей передал её папаФото: скриншот с видео
Напомним, что в минувшую пятницу, 28 февраля, Екатерина Диденко вместе с друзьями праздновала свое 29-летие в банном комплексе на юге Москвы. Гости прыгнули в бассейн, в который супруг блогера заранее добавил сухой лёд. Из-за контакта твёрдого диоксида углерода с водой произошло резкое увеличение концентрации углекислого газа.
Три человека, включая супруга Екатерины Диденко, потеряли сознание и погибли, захлебнувшись водой. Четверых гостей госпитализировали с отравлением углекислым газом.
Расследованием трагедии в московской сауне, где погибли три человека, занимается главк столичного Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Аптечный Ревизорро Екатерина Диденко подарила дочке куклу, которую назвали в честь отца.
ИСТОЧНИК KP.RU