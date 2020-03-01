2020-03-01T14:42:18+03:00
В мире

Минобороны Турции: "Анкара не желает противостояния с Москвой в Идлибе"

Он также заявил, что турецкая армия будет отвечать на атаки на свои войска
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не желает противостояния с Россией, однако будет жёстко отвечать на любые атаки в ИдлибеМинистр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не желает противостояния с Россией, однако будет жёстко отвечать на любые атаки в ИдлибеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не желает противостояния с Россией, однако будет жёстко отвечать на любые атаки в Идлибе.

- Мы не нацелены на противостояние с Россией. Наша единственная цель заключается в том, чтобы остановить расправы, чинимые сирийским режимом, радикализацию и миграцию, - приводит слова Акара агентство Anadolu.

Он также заявил, что Турция будет отвечать на атаки на свои войска в Идлибской зоне деэскалации, основываясь на праве на самооборону.

Акар сообщил, что на сегодняшний день армия Турции нейтрализовала в Идлибе более двух тысяч сирийских военных, беспилотник, 8 вертолётов, 103 танка, 3 системы ПВО, а также десятки гаубиц.

Напомним, что ситуация в Идлибе, где идут столкновения между сирийской армией и боевиками, которых поддерживает Турция, обострилась в конце февраля, когда в ответном обстреле со стороны Сирии в Идлибе погибли 33 турецких военных. которые не должны были там находиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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