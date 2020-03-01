Задержан главный редактор Sputnik Турция

1 Март 2020 2020-03-01T15:10:23+03:00

Главный редактор информационного агентства "Sputnik" Маргарита Симоньян сообщила в своей социальной сети, что полиция пришла в редакцию агентства в Стамбуле и задержала ещё одного сотрудника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Главный редактор информационного агентства "Sputnik" Маргарита Симоньян сообщила в своей социальной сети, что полиция пришла в редакцию агентства в Стамбуле и задержала ещё одного сотрудника.

- Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Ещё трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что??? - возмутилась Симоньян.

Позже телеканал RT сообщил, что в Стамбуле задержали главного редактора "Sputnik Турция".

В самом агентстве "Sputnik" сообщили, что журналисты задержаны в Турции в связи с профессиональной деятельностью.

МИА "Россия сегодня" заявило, что направит обращение в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО в связи с нападением на своих журналистов.

Сайт kp.ru сообщал, что 29 февраля в квартиру сотрудников издания в Анкаре пытались ворваться неизвестные около 22:30 - 23:00 по московскому времени. Нападавшие пытались выломать двери, скандировали националистические лозунги, оскорбления и угрозы, а затем скрылись до приезда полиции.

1 марта главный редактор информационного агентства "Sputnik" Маргарита Симоньян сообщила, что журналисты перестали выходить на связь после того, как обратились в полицию "с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры".

В тот же день член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Турция должна сама принять меры по отношению "к этим вандалам и преследовать их по закону. Осложнение наших отношений - это не повод преследовать журналистов". Он также добавил, что Россия в любом случае даст ответ.

- Турция активно нарывается на наши ответные действия, - отметил сенатор.

Также Департамента информации и печати МИД России назвал грубейшим нарушением прав журналистов нападение на сотрудников "Sputnik Турция".

- Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего, - сказано в заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU