Детей основателя Apple Стива Джобса лишили наследства

1 Март 2020 2020-03-01T16:16:00+03:00

Вдова миллиардера заявила, что она считает неправильным накапливать огромное богатство в руках одной семьи

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Вдова основателя корпорации Apple Стива Джобса, Лорен Пауэлл Джобс, рассказала, что не собирается оставлять детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей после смерти мужа.

Она также подчеркнула, что считает неправильным накапливать огромное богатство в руках одной семьи.

Лорен Пауэлл Джобс добавила, что детям известно о ее отношении к наследству отца и о том, что тот поддерживал ее позицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU