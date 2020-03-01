2020-03-01T16:16:00+03:00
В мире

Детей основателя Apple Стива Джобса лишили наследства

Вдова миллиардера заявила, что она считает неправильным накапливать огромное богатство в руках одной семьи
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вдова основателя корпорации Apple Стива Джобса, Лорен Пауэлл Джобс, рассказала, что не собирается оставлять детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей после смерти мужа.

Она также подчеркнула, что считает неправильным накапливать огромное богатство в руках одной семьи.

Лорен Пауэлл Джобс добавила, что детям известно о ее отношении к наследству отца и о том, что тот поддерживал ее позицию.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МВД согласилось с позицией «Единой России» не снижать штрафуемый порог превышения скорости
Детей основателя Apple Стива Джобса лишили наследства
В МВД выступили против снижения наказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях "Союз" салфеткой
Минюст: Судам могут дать право направлять нарушителей-алкоголиков на принудительное лечение
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в столице
В Сирии сообщили, что турецкие военные сбили два сирийских самолета в районе Идлиба
В Минске представители РФ и Украины обсудили детали обмена пленными
Задержан главный редактор Sputnik Турция
Все пассажиры и экипаж лайнера Diamond Princess покинули судно
Минобороны Турции: "Анкара не желает противостояния с Москвой в Идлибе"
"Назвали куклу Валентиной": Блогер Екатерина Диденко еще не рассказала дочке, что папа умер
МИД Ирана: "США не имели права подписывать договор с радикальным движением "Талибан"*
Глава Минобороны Германии призвала Евросоюз и США усилить давление на Россию и Сирию
В российском МИДе прокомментировали нападение на российских журналистов в Турции
Сирийская армия объявила о закрытии неба над Идлибом
В Минобороны России назвали фейком информацию о поражении самолёта Су-24 ВКС России над Идлибом
Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Москве 5 марта
В Совфеде заявили, что Россия ответит на преследование журналистов в Турции
Под Ташкентом 20 россиян попали в карантин по коронавирусу
Трамп спародировал Блумберга, спрятавшись за трибуну
Путин: "Текущая цена на нефть является приемлемой для экономики России"
Сотрудники Sputnik Турция перестали выходить на связь после обращения в полицию
Путин: "В России делается всё необходимое для борьбы с коронавирусом"
Глава Минздрава призвал обращаться в больницу только в случае наличия симптомов коронавируса
Американский авианосец вошёл в Средиземное море