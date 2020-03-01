Задержанные в Турции журналисты Sputnik освобождены после дачи показаний

1 Март 2020 2020-03-01T17:16:17+03:00

Ранее глава RT Маргарита Симоньян рассказала, что 29 февраля в квартиры сотрудников СМИ в Анкаре попытались проникнуть неизвестные

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Троих сотрудников Sputnik Турция, ранее задержанных в Анкаре, отпустили после дачи показаний.

Напомним, накануне глава RT Маргарита Симоньян заявила, что в субботу, 29 февраля, в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Злоумышленники выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU