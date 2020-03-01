2020-03-01T18:20:39+03:00
Политика

В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Чавушоглу на тему встречи Путина и Эрдогана

Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы для диалога по сирийскому урегулированию
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В МИД РФ рассказали, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к предстоящей встрече лидера РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дипломаты высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы для диалога по сирийскому урегулированию.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Чавушоглу на тему встречи Путина и Эрдогана
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Задержанные в Турции журналисты Sputnik освобождены после дачи показаний
МВД согласилось с позицией «Единой России» не снижать штрафуемый порог превышения скорости
Детей основателя Apple Стива Джобса лишили наследства
В МВД выступили против снижения наказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях "Союз" салфеткой
Минюст: Судам могут дать право направлять нарушителей-алкоголиков на принудительное лечение
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в столице
В Сирии сообщили, что турецкие военные сбили два сирийских самолета в районе Идлиба
В Минске представители РФ и Украины обсудили детали обмена пленными
Задержан главный редактор Sputnik Турция
Все пассажиры и экипаж лайнера Diamond Princess покинули судно
Минобороны Турции: "Анкара не желает противостояния с Москвой в Идлибе"
"Назвали куклу Валентиной": Блогер Екатерина Диденко еще не рассказала дочке, что папа умер
МИД Ирана: "США не имели права подписывать договор с радикальным движением "Талибан"*
Глава Минобороны Германии призвала Евросоюз и США усилить давление на Россию и Сирию
В российском МИДе прокомментировали нападение на российских журналистов в Турции
Сирийская армия объявила о закрытии неба над Идлибом
В Минобороны России назвали фейком информацию о поражении самолёта Су-24 ВКС России над Идлибом
Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Москве 5 марта
В Совфеде заявили, что Россия ответит на преследование журналистов в Турции
Под Ташкентом 20 россиян попали в карантин по коронавирусу
Трамп спародировал Блумберга, спрятавшись за трибуну
Путин: "Текущая цена на нефть является приемлемой для экономики России"
Сотрудники Sputnik Турция перестали выходить на связь после обращения в полицию
Путин: "В России делается всё необходимое для борьбы с коронавирусом"
Глава Минздрава призвал обращаться в больницу только в случае наличия симптомов коронавируса
Американский авианосец вошёл в Средиземное море