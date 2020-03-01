В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Чавушоглу на тему встречи Путина и Эрдогана

1 Март 2020 2020-03-01T18:20:39+03:00

Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы для диалога по сирийскому урегулированию

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В МИД РФ рассказали, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к предстоящей встрече лидера РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дипломаты высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы для диалога по сирийскому урегулированию.

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ИСТОЧНИК KP.RU