1 Март 2020 2020-03-01T20:06:51+03:00

В Кремле ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии Фото: REUTERS

По словам Дмитрия Пескова, Россия действует в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия - единственная страна, чьи военные находятся в Сирии на законных основаниях. Представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" подчеркнул, что РФ действует в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства.

Так Песков прокомментировал недавнее заявление турецкого главы Реджепа Эрдогана. Он призвал президента России Владимира Путина оставить Анкару "один на один" с сирийскими властями.

- Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права, - отметил Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, сирийские военнослужащие борются с террористами, которых турецкая сторона обязалась деактивировать в рамках сочинских договоренностей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сирии сообщили, что турецкие военные сбили два сирийских самолета в районе Идлиба. Пилоты успели катапультироваться, они находятся в безопасности. При этом модель уничтоженных самолетов не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU