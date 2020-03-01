2020-03-01T20:00:25+03:00
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

Премьер-министр РФ внес изменения в график своих подчиненных
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в график своих подчиненных. В частности, поменялось время проведения регулярных совещаний.

Мишустин первую рабочую встречу с министрами проводит в девять утра. Журналисты агентства Bloomberg пишут, что это "практически на рассвете по меркам Москвы".

Более того, Мишустин может назначить встречу с подчиненными в субботу и воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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