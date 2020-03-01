2020-03-01T22:25:03+03:00
Общество

Минстрой назвал условие, при котором пересмотрят размер платы за отопление из-за аномально теплой зимы

Цены могут снизить для жителей регионов, где платежи начисляются не по общедомовым счетчикам
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минстрой назвал условие, при котором пересмотрят размер платы за отопление из-за аномально теплой зимыМинстрой назвал условие, при котором пересмотрят размер платы за отопление из-за аномально теплой зимыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Минстрое рассказали, что стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы в этом году.

Так, на снижение могут рассчитывать жители российских регионов, в которых платежи за соответствующую услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.

Минстрой в интервью изданию "Известия" уточнил, что "если по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика".

Также в ведомстве подчеркнули, что управляющие компании должны следить за качеством теплоснабжения и вовремя корректировать параметры теплоносителя.

К слову, в регионах уже начали заявлять о пересмотре платы за отопление из-за аномально теплой зимы. В Москве сумма экономии в определенные месяцы может составить 200 рублей.

Напомним, в феврале Роман Вильфанд объяснил причины аномально теплой зимы. По словам научного руководителя Гидрометцентра, температурные отклонения от нормы этой зимой достигали 25-28 градусов. По мнению специалиста, этой зимой "Атлантика дирижировала погодой" и над Европейской частью страны, и над Азиатской.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года стало известно, что тарифы ЖКХ в новом году вырастут на 4%. Плата за коммунальные услуги повысится только один раз (ранее плата повышалась стабильно 2 раза в год), летом, 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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