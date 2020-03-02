2020-03-02T02:33:04+03:00
Звезды

Дочь Стивена Спилберга арестовали по обвинению в домашнем насилии

23-летняя Микаэла была была задержана полицией в субботу, ее уже выпустили из-под стражи, обязав явиться в суд [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Микаэлла Спилберг со своим знаменитым отцомМикаэлла Спилберг со своим знаменитым отцомФото: Instagram.com
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Полиция американского города Нэшвилл (штат Теннесси) задержала Микаэлу Спилбергприемную дочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга. Девушку обвинили в домашнем насилии, сообщает телеканал Fox News.

Эту информацию подтвердил ее 47-летний жених Чак Панков, уточнив, что его невесту задержали около половины седьмого ура в субботу, 29 февраля.

«Это правда», - сказал Панков журналистам канала, добавив, что инцидент был «недоразумением» и никто не пострадал.

Что именно произошло, он рассказывать не стал. Сказал только, что с дочерью кинематографиста все в порядке. По данным же местного филиала телеканала ABC, в ту ночь падчерица Спилберга с женихом была в баре, а потом поругалась с кем-то (имя пострадавшего не разглашается), бросила в него некий предмет, человек получил травму руки.

В полиции округа Дейвидсон уточнили: Микаэла была арестована на 12 часов по обвинению в домашнем насилии, девушку уже освободили, обязав явиться 9 марта в суд на слушания по этому делу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, буквально на днях Микаэла Спилберг объявила, что решила стать порнозвездой и будет сниматься в фильмах для взрослых, даже получила лицензию секс-работника в Теннесси.

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К 23 годам Микаэла вдруг решила, что она сексуальное существо и пора этим даром делиться с миром.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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Дочь Стивена Спилберга арестовали по обвинению в домашнем насилии
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