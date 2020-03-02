Экс-командир «Айдара» Мельничук сообщил, что его задержали по запросу России

2 Март 2020 2020-03-02T03:38:19+03:00

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Бывший командир украинского националистического батальона «Айдар» Сергей Мельничук бьет тревогу в соцсетях: на своей странице в Facebook он сообщил, что его вместе с женой и сыном задержали на границе Греции и Болгарии.

Причем, как утверждает экс-главарь воевавшего в Донбассе «Айдара», он задержан греческими пограничниками по запросу России. Мельничук просит сотрудников посольства Украины выйти с ним на связь и найти для него адвоката.

Стоит отметить, что Басманный суд Москвы выдал ордер на заочный арест бывшего комбата еще шесть лет назад, после убийства российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина 17 июня 2014 года. Корреспонденты ВГТРК в Донбассе снимали репортаж о беженцах.

По данным Следственного комитета России, в день, когда погибли журналисты, Мельничук принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории.

К СЛОВУ

Доход бывшего командира карательного батальона «Айдар» в два раза превысил золотой запас Украины

Сергей Мельничук задекларировал за 2015-й год доход в 38,7 миллиарда долларов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU