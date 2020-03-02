В Индонезии встретили самолет с членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess

2 Март 2020 2020-03-02T05:10:19+03:00

Прибывших индонезийцев на всякий случай отправили на карантин в военно-морскую больницу на острове Себару близ Джакарты

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Этой ночью в индонезийской провинции Западная Ява приземлился самолет авиакомпании Garuda Indonesia, на котором в родную страну вернулись 69 членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, передает Jakarta Globe.

Прибывших индонезийцев в аэропорту Кертаджати встречали медики в защитных костюмах, а потом всех отправили судном на остров Себару, где они около месяца будут находиться под карантином в военно-морской больницы, расположенной недалеко от Джакарты. На всякий случай – и перед полетом, и во время него члены экипажа «чумного лайнера» прошли несколько медицинских проверок.

«Они все здоровы, в противном случае им бы не позволили эвакуироваться. ВОЗ определила, что нельзя эвакуировать тех, кто заражен коронавирусом», - приводит издание слова министра образования и культуры Индонезии Мухаджира Эффенди.

Напомним, как писал сайт kp.ru, карантин с Diamond Princess сняли 19 февраля, в тот же день лайнер покинули 500 человек, а 1 марта власти Японии объявили, что на борту Diamond Princess людей не осталось.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

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ИСТОЧНИК KP.RU