2020-03-02T05:10:19+03:00
В мире

В Индонезии встретили самолет с членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess

Прибывших индонезийцев на всякий случай отправили на карантин в военно-морскую больницу на острове Себару близ Джакарты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Все пассажиры и члены экипажа «Бриллиантовой принцессы» покинули судноВсе пассажиры и члены экипажа «Бриллиантовой принцессы» покинули судноФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Этой ночью в индонезийской провинции Западная Ява приземлился самолет авиакомпании Garuda Indonesia, на котором в родную страну вернулись 69 членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, передает Jakarta Globe.

Прибывших индонезийцев в аэропорту Кертаджати встречали медики в защитных костюмах, а потом всех отправили судном на остров Себару, где они около месяца будут находиться под карантином в военно-морской больницы, расположенной недалеко от Джакарты. На всякий случай – и перед полетом, и во время него члены экипажа «чумного лайнера» прошли несколько медицинских проверок.

«Они все здоровы, в противном случае им бы не позволили эвакуироваться. ВОЗ определила, что нельзя эвакуировать тех, кто заражен коронавирусом», - приводит издание слова министра образования и культуры Индонезии Мухаджира Эффенди.

Напомним, как писал сайт kp.ru, карантин с Diamond Princess сняли 19 февраля, в тот же день лайнер покинули 500 человек, а 1 марта власти Японии объявили, что на борту Diamond Princess людей не осталось.

Карта распространения коронавируса

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У россиянки на борту «чумного лайнера» Diamond Princess обнаружили коронавирус

Фешенебельный круизный лайнер Diamond Princess превратился в экспериментальную биологическую лабораторию. Власти Японии, спасатели и медики уже 12 дней наблюдают с берега за 3,5 тысячами пассажиров и членов экипажа, запертыми на «чумном корабле» на двухнедельный карантин. Каждый день японские врачи снимают с лайнера десятки заболевших новым коронавирусом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Забайкалье сошли с рельсов 12 вагонов с углем, задержаны три пассажирских поезда
В Индонезии встретили самолет с членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess
Макрон: Франция готова помочь защитить границы ЕС от мигрантов
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Экс-командир «Айдара» Мельничук сообщил, что его задержали по запросу России
В столице Мексики из-за коронавируса могут отменить все многолюдные мероприятия
Дочь Стивена Спилберга арестовали по обвинению в домашнем насилии
В «зеленой зоне» Багдада упали несколько реактивных снарядов
Украинцы будут отмечать 9 мая: Депутат Рады назвал «цинизмом» отказ Киева праздновать День Победы
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Минобороны: Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией
В США сообщили о снижении уровня загрязнения воздуха в Китае из-за коронавируса
Минстрой назвал условие, при котором пересмотрят размер платы за отопление из-за аномально теплой зимы
"Заяву уже написал": В Москве избили гея-блогера Андрея Петрова и его друга
"Окончательный диагноз не установлен": Мосгорздрав сообщил о пациенте, попавшем в больницу с подозрением на коронавирус
Путин ввел звание "Город трудовой доблести"
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
В Кремле назвали предстоящие переговоры Эрдогана и Путина по Идлибу непростыми
В Кремле ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов
В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Чавушоглу на тему встречи Путина и Эрдогана
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Задержанные в Турции журналисты Sputnik освобождены после дачи показаний
МВД согласилось с позицией «Единой России» не снижать штрафуемый порог превышения скорости
Детей основателя Apple Стива Джобса лишили наследства
В МВД выступили против снижения наказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях "Союз" салфеткой
Минюст: Судам могут дать право направлять нарушителей-алкоголиков на принудительное лечение
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в столице