В Индонезии встретили самолет с членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess
Этой ночью в индонезийской провинции Западная Ява приземлился самолет авиакомпании Garuda Indonesia, на котором в родную страну вернулись 69 членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, передает Jakarta Globe.
Прибывших индонезийцев в аэропорту Кертаджати встречали медики в защитных костюмах, а потом всех отправили судном на остров Себару, где они около месяца будут находиться под карантином в военно-морской больницы, расположенной недалеко от Джакарты. На всякий случай – и перед полетом, и во время него члены экипажа «чумного лайнера» прошли несколько медицинских проверок.
«Они все здоровы, в противном случае им бы не позволили эвакуироваться. ВОЗ определила, что нельзя эвакуировать тех, кто заражен коронавирусом», - приводит издание слова министра образования и культуры Индонезии Мухаджира Эффенди.
Напомним, как писал сайт kp.ru, карантин с Diamond Princess сняли 19 февраля, в тот же день лайнер покинули 500 человек, а 1 марта власти Японии объявили, что на борту Diamond Princess людей не осталось.
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Фешенебельный круизный лайнер Diamond Princess превратился в экспериментальную биологическую лабораторию. Власти Японии, спасатели и медики уже 12 дней наблюдают с берега за 3,5 тысячами пассажиров и членов экипажа, запертыми на «чумном корабле» на двухнедельный карантин. Каждый день японские врачи снимают с лайнера десятки заболевших новым коронавирусом (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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