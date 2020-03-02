В Забайкалье сошли с рельсов 12 вагонов с углем, задержаны три пассажирских поезда

2 Март 2020 2020-03-02T05:53:34+03:00

Из-за аварии задерживаются три пассажирских поезда. Фото: из архива МЧС России

Люди не пострадали, повреждено железнодорожное полотно на перегоне «Жипхеген – Хилок»

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В ночь на понедельник, 2 марта, в Забайкальском крае сошли с рельсов 12 вагонов товарного состава, авария повлияла на движение трех пассажирских поездов, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал РЖД).

В пресс-релизе уточняется, что авария произошла на перегоне «Жипхеген – Хилок», в результате происшествия оказалось повреждено железнодорожное полотно и нарушен габарит соседнего пути, поэтому задержаны три пассажирских поезда: «Москва – Чита» (№70), «Чита – Москва» (№69) и «Иркутск – Забайкальск» (№321), а также отменены пригородные поезда между станциями Петровский Завод и Хилок.

Для пассажиров организовали дополнительное питание, Забайкальская железная дорога извинилась перед людьми за доставленные неудобства.

«Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены два восстановительных поезда. На месте схода работает комиссия ЗабЖД», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU