В Южной Корее коронавирусом заразились уже 4212 человек, умерли 22

2 Март 2020 2020-03-02T06:34:38+03:00

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С 1 по 2 марта медики Южной Кореи зафиксировали 476 новых случаев заражения «китайским» коронавирусом COVID-2019. Таким образом, общее число зараженных в стране за минувшие сутки выросло до 4212.

Накануне от вызываемой этим опасным вирусом пневмонии нового типа скончались еще четыре человека, а сначала вспышки заболевания умерли 22 пациента. Выздоровел 31 больной, под наблюдением врачей с подозрением на заболевание находятся 33,8 тысячи местных жителей.

Такие данные по состоянию на полночь понедельника обнародовала организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея. В сообщении KCDC отмечается, что в Сеуле инфицирован 91 человек, а наибольшее число заразившихся приходится на два очага южнокорейской эпидемии коронавируса – город Тэгу (3081) и провинцию Кёнсан-Пукто (624).

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее южнокорейские власти подняли уровень эпидемиологической угрозы до высшего и настоятельно рекомендовали населению в ближайшие дни не выходить из домов на улицу без особой надобности. Даже на неделю перенесли начало учебного года в школах: ученики должны были прийти на первые уроки 2 марта, но классы откроются только 9 числа.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU