В США из-за коронавируса умер второй человек
На территории США от вызываемой «китайским» коронавирусом COVID-19 умер уже второй человек, причем обе смерти были зафиксированы в округе Кинг – штат Вашингтон.
В заявлении окружного управления по вопросам здравоохранения говорится, что специалисты выявили в округе четыре новых случая заражения среди местных жителей, всего же в штате заразились коронавирусом 13 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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