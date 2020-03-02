В США из-за коронавируса умер второй человек

2 Март 2020 2020-03-02T07:00:37+03:00

В штате Вашингтон коронавирусом заразились уже 13 человек Фото: REUTERS

Обе смерти зафиксированы в штате Вашингтон, где число подтвержденных случаев заражения возросло до 13

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На территории США от вызываемой «китайским» коронавирусом COVID-19 умер уже второй человек, причем обе смерти были зафиксированы в округе Кинг – штат Вашингтон.

В заявлении окружного управления по вопросам здравоохранения говорится, что специалисты выявили в округе четыре новых случая заражения среди местных жителей, всего же в штате заразились коронавирусом 13 человек.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU