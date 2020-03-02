2020-03-02T07:59:54+03:00
Спорт

"Здоровье не позволяет": Аделина Сотникова завершает профессиональную карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию решила уйти из спорта, но это не значит, что поклонники спортсменки больше не увидят ее на льду
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании на льду Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Спортсменка заявила, что продолжит радовать поклонников, но уже за пределами профессиональной арены.

"Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой", - сообщила 23-летняя Аделина в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1".

Фигуристка поблагодарила за поддержку и любовь своих фанатов, которые стали для нее настоящей большой семьей, и призвала не думать, будто ее история уже закончена.

"Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет", - пояснила Сотникова.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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