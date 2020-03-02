Ипотеку в курортных районах можно будет взять под 2,7%

2 Март 2020 2020-03-02T08:25:10+03:00

Ипотеку в селе можно будет взять под 2,7 процента годовых Фото: Андрей КОПАЛОВ

В список попали Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово и другие поселки

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Ипотеку в ряде регионов будут выдавать всего под 2,7 процентов годовых. По льготной цене можно будет приобрести жилье в Краснодарском крае и Ленинградской области.

В курортном районе недвижимость под льготный процент предложат в поселках Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово (всего 1687 населенных пунктов). А в Санкт-Петербурге в Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском и Ломоносовском районах.

Список уже утвержден приказом минсельхоза региона. Старт программы намечен на март 2020 года, а основная цель программы «Комплексное развитие сельских территорий» - сохранение доли сельского населения на уровне не менее 25,3% от общей численности.

В администрации Сочи отметили, что Россельхозбанк уже активно включился в программу. А Сбербанк запустит кредитование по данному направлению в III квартале 2020 года.

- Воспользоваться кредитованием смогут почти все желающие, независимо от места жительства, - объясняет «Известиям» декан факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

Воспользоваться льготой можно будет только один раз, а продать жилье человек не сможет в течении пяти лет, даже если кредит погашен.

Согласно данным программы «Комплексное развитие сельских территорий», всего к 2025 году планируется улучшить жилищные условия около 200 тыс. семей по всей стране.

Многие с детства мечтают сделать карьеру где-нибудь в крупном мегаполисе, желая как можно скорее уехать из своей деревни. Но в правительстве РФ не очень рады тому, что молодежь покидает села, чтобы изменить ситуацию и завлечь горожан власти придумали выгодное предложение - ипотеку для сельской местности. Вместе с экспертом по экономическим преступлениям, адвокатом Ольгой Беловой, журналисты "Комсомолки" узнали, что собой представляет сельская ипотека в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU