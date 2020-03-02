Ипотеку в курортных районах можно будет взять под 2,7%
Ипотеку в ряде регионов будут выдавать всего под 2,7 процентов годовых. По льготной цене можно будет приобрести жилье в Краснодарском крае и Ленинградской области.
В курортном районе недвижимость под льготный процент предложат в поселках Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово (всего 1687 населенных пунктов). А в Санкт-Петербурге в Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском и Ломоносовском районах.
Список уже утвержден приказом минсельхоза региона. Старт программы намечен на март 2020 года, а основная цель программы «Комплексное развитие сельских территорий» - сохранение доли сельского населения на уровне не менее 25,3% от общей численности.
В администрации Сочи отметили, что Россельхозбанк уже активно включился в программу. А Сбербанк запустит кредитование по данному направлению в III квартале 2020 года.
- Воспользоваться кредитованием смогут почти все желающие, независимо от места жительства, - объясняет «Известиям» декан факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.
Воспользоваться льготой можно будет только один раз, а продать жилье человек не сможет в течении пяти лет, даже если кредит погашен.
Согласно данным программы «Комплексное развитие сельских территорий», всего к 2025 году планируется улучшить жилищные условия около 200 тыс. семей по всей стране.
Многие с детства мечтают сделать карьеру где-нибудь в крупном мегаполисе, желая как можно скорее уехать из своей деревни. Но в правительстве РФ не очень рады тому, что молодежь покидает села, чтобы изменить ситуацию и завлечь горожан власти придумали выгодное предложение - ипотеку для сельской местности. Вместе с экспертом по экономическим преступлениям, адвокатом Ольгой Беловой, журналисты "Комсомолки" узнали, что собой представляет сельская ипотека в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU