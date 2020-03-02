Нефть Brent начала дорожать после резкого снижения цены
Фьючерс на сырье с поставкой в мае оценивается в 51,29 доллара за баррель
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Мировые цены на нефть начали расти после резкого удешевления. Рост стоимости был зафиксирован в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 2 марта.
Фьючерс на сырье марки Brent с поставкой в мае 2020 года подорожал на 3,16%, до 51,29 доллара за баррель. В случае с нефтью WTI увеличение стоимости составило 3,01%. Теперь она реализуется по 46,15 доллара за баррель.
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ИСТОЧНИК KP.RU