Нефть Brent начала дорожать после резкого снижения цены

2 Март 2020 2020-03-02T08:30:54+03:00

Фьючерс на сырье с поставкой в мае оценивается в 51,29 доллара за баррель

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Мировые цены на нефть начали расти после резкого удешевления. Рост стоимости был зафиксирован в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 2 марта.

Фьючерс на сырье марки Brent с поставкой в мае 2020 года подорожал на 3,16%, до 51,29 доллара за баррель. В случае с нефтью WTI увеличение стоимости составило 3,01%. Теперь она реализуется по 46,15 доллара за баррель.

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ИСТОЧНИК KP.RU