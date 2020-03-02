2020-03-02T08:32:13+03:00
В мире

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в штате Нью-Йорк

Женщина привезла инфекцию из Ирана
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жители Нью-Йорка на фоне вспышки коронавируса в мире запасаются защитными маскамиЖители Нью-Йорка на фоне вспышки коронавируса в мире запасаются защитными маскамиФото: REUTERS
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо со своей страницы в Twitter, что в штате зафиксирован первый случай заражения «китайским» коронавирусом COVID-19.

По его данным, инфицирована женщина около 40 лет, которая подцепила вирус во время поездки в Иран, ее тесты на COVID-19 показали положительный результат.

В заявлении Эндрю Куомо отмечается, что пациентка не госпитализирована, «находится в изоляции дома», поскольку болезнь у нее протекает в легкой форме. Губернатор успокоил сограждан: причин для особого беспокойства нет, риск распространения коронавируса в штате «остается низким».

Между тем, ранее в воскресенье одного заразившегося медики выявили в Массачусетсе, еще одного – в Род-Айленде. Правда, как уточнил Минздрав этого штата, в Род-Айленде речь идет только о первом «предполагаемом» случае заражения: врачи наблюдают американца, который вернулся из Италии.

Как писал сайт kp.ru, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились уже более семи тысяч граждан 58 стран мира (помимо Китая), скончались 104 человека, двое из них – в штате Вашингтон.

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Загадочная инфекция, вызвавшая мировой переполох, с начала года уже трижды меняла имя. 2019-n CoV. Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Теперь, по решению Всемирной организации здравоохранения, официально зовется COVID-19. Журналисты образно прозвали ее «Чумой 2020». А экономисты - «чёрным лебедем», т.е., редким и трудно прогнозируемым событием, имеющим глобальные последствия (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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