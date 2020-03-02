Выходные дни в марте 2020: россиян ждут длинные "каникулы"

2 Март 2020 2020-03-02T09:11:37+03:00

Напоминаем о том, что выходные дни в марте 2020 года будут приурочены к празднованию Международного женского дня

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Выходные дни в марте 2020 года уже традиционно приурочены к празднованию Международного женского дня, который в этот раз выпадает на воскресенье.

Благодаря такому раскладу россияне смогут устроить себе длинные "каникулы". Отдыхать можно сразу три дня подряд - в субботу, воскресенье и понедельник или с 7 по 9 марта включительно.

Следующие выходные ожидаются в мае

Сайт kp.ru писал, что россиян освободили от работы в первый день недели, поскольку именно на него перенесли праздничный выходной. Всего же в марте нужно будет отработать 21 смену. Сокращенных дней в производственном календаре не наблюдается.

Следующие праздничные выходные ожидают россиян в мае. В этом месяце отдохнуть получиться гораздо больше и дольше. Начиная с 1 мая можно будет не ходить на работу целых пять дней подряд, а потом еще отдохнуть пару дней после празднования Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU