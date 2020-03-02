2020-03-02T09:42:06+03:00
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек

Все произошло в торговом центре, где нападавший якобы работал охранником [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полицейские ведут переговоры с захватчикомПолицейские ведут переговоры с захватчикомФото: REUTERS
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Вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек в одном из торговых центров в столице Филиппин. На месте инцидента работает манильская полиция и сотрудники других оперативных служб.

По данным CNA, нападавший раньше работал охранником в атакованном ТЦ, однако был уволен несколько недель назад. Почти все заложники - сотрудники магазинов. Захватчик вооружен пистолетом и гранатами.

По предварительным данным, по меньшей мере один человек уже пострадал и был доставлен в больницу.

В настоящий момент полиция ведет переговоры с вооруженным мужчиной. Захватчик пока не озвучил никаких требований.Территория вокруг торгового центра оцеплена. Людей просят избегать этот район.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее житель Индии взял в заложники несколько десятков детей, которые пришли на день рождения к его дочери.

30 человек взяты в заложники в торговом центре Манилы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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