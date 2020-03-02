2020-03-02T09:24:18+03:00
Экономика

Названы отрасли, где чаще всего регистрируют банкротов

В лидерах торговля, строительство и недвижимость
Елена АКИМОВА
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Названы отрасли бизнеса, которые чаще всего становятся банкротамиНазваны отрасли бизнеса, которые чаще всего становятся банкротамиФото: EAST NEWS
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Названы отрасли, где чаще всего регистрируют банкротов. По данным статистики Федерального реестра сведений юрлиц («Федресурс»), в лидерах торговля, строительство и рынок недвижимости. На эти три направления приходится наибольший процент финансовой несостоятельности.

Рейтинг банкротств по отраслям (2019 год):

Предприятия торговли - 3,4 тыс.,

Предприятия строительства - 2,5 тыс.,

Рынок недвижимости - 1,4 тыс.

В совокупности это 7,3 тыс., или 58,9% от общего числа банкротств в прошлом году. Для сравнения в 2018 году была почти аналогичная цифра – 58,5 процентов.

Данные отрасти в лидерах последние десять лет, на них приходится от 50 до 60 процентов банкротств в стране, пишет газета "Известия".

Чуть реже «фиаско» терпят:

Обрабатывающая и аграрная промышленность,

Энергетика,

Логистика,

Добыча полезных ископаемых,

Финансовый сектор,

Страхования,

Консалтинг,

Туризм,

Сфера услуг,

ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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