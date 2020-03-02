Названы отрасли, где чаще всего регистрируют банкротов
Названы отрасли, где чаще всего регистрируют банкротов. По данным статистики Федерального реестра сведений юрлиц («Федресурс»), в лидерах торговля, строительство и рынок недвижимости. На эти три направления приходится наибольший процент финансовой несостоятельности.
Рейтинг банкротств по отраслям (2019 год):
Предприятия торговли - 3,4 тыс.,
Предприятия строительства - 2,5 тыс.,
Рынок недвижимости - 1,4 тыс.
В совокупности это 7,3 тыс., или 58,9% от общего числа банкротств в прошлом году. Для сравнения в 2018 году была почти аналогичная цифра – 58,5 процентов.
Данные отрасти в лидерах последние десять лет, на них приходится от 50 до 60 процентов банкротств в стране, пишет газета "Известия".
Чуть реже «фиаско» терпят:
Обрабатывающая и аграрная промышленность,
Энергетика,
Логистика,
Добыча полезных ископаемых,
Финансовый сектор,
Страхования,
Консалтинг,
Туризм,
Сфера услуг,
ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU