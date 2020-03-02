Опубликовано видео с места захвата заложников неизвестным в Маниле
Вооружённый мужчина удерживает около 30 человек в торговом центре
На Филиппинах вооружённый мужчина взял в заложники 30 человек в торговом центреФото: REUTERS
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Опубликованы кадры из столицы Филиппин Манилы, где мужчина взял в заложники около 30 людей в торговом центре "Greenhills". Он вооружён огнестрельным оружием.
CNN заявляет, что есть как минимум один раненный.
Как сообщает сайт kp.ru, нападавший раньше работал охранником в захваченном торговом центре.
На месте инцидента работает полиция и сотрудники других оперативных служб.
30 человек взяты в заложники в торговом центре Манилы.
ИСТОЧНИК KP.RU