Опубликовано видео с места захвата заложников неизвестным в Маниле

2 Март 2020 2020-03-02T09:32:42+03:00

На Филиппинах вооружённый мужчина взял в заложники 30 человек в торговом центре Фото: REUTERS

Вооружённый мужчина удерживает около 30 человек в торговом центре

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Опубликованы кадры из столицы Филиппин Манилы, где мужчина взял в заложники около 30 людей в торговом центре "Greenhills". Он вооружён огнестрельным оружием.

CNN заявляет, что есть как минимум один раненный.

Как сообщает сайт kp.ru, нападавший раньше работал охранником в захваченном торговом центре.

На месте инцидента работает полиция и сотрудники других оперативных служб.

30 человек взяты в заложники в торговом центре Манилы.

ИСТОЧНИК KP.RU