В Лосино-Петровском на ребенка упал телевизор: малыш оказался в больнице

2 Март 2020 2020-03-02T09:34:49+03:00

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На минувших выходных в пригороде подмосковного Лосино-Петровского на маленького ребенка упал телевизор.

Все произошло вечером в субботу, 29 февраля, когда 22-летняя мамая малыша вышла из комнаты, чтобы налить ему воды. Уже с кухни девушка услышала грохот, а когда вернулась обнаружила, что ее сына придавил телевизор. Устройство упало с тумбы, когда мальчики играл возле него.

Молодая мама тут же вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали малыша, которому нет еще и двух лет, в детское отделение "Мытищинской ГКБ" с открытой черепно-мозговой травмой, переломом затылочной кости и ушибом головного мозга.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, семья не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Пострадавший мальчик живет в квартире вместе с мамой и 34-летним отцом.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU