2020-03-02T09:34:49+03:00
Происшествия

В Лосино-Петровском на ребенка упал телевизор: малыш оказался в больнице

У мальчика разбита голова и выявлен перелом затылочной кости
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мальчика доставили в детское отделение Мытищинской городской больницыМальчика доставили в детское отделение Мытищинской городской больницыФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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На минувших выходных в пригороде подмосковного Лосино-Петровского на маленького ребенка упал телевизор.

Все произошло вечером в субботу, 29 февраля, когда 22-летняя мамая малыша вышла из комнаты, чтобы налить ему воды. Уже с кухни девушка услышала грохот, а когда вернулась обнаружила, что ее сына придавил телевизор. Устройство упало с тумбы, когда мальчики играл возле него.

Молодая мама тут же вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали малыша, которому нет еще и двух лет, в детское отделение "Мытищинской ГКБ" с открытой черепно-мозговой травмой, переломом затылочной кости и ушибом головного мозга.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, семья не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Пострадавший мальчик живет в квартире вместе с мамой и 34-летним отцом.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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