В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребёнком

2 Март 2020 2020-03-02T09:50:45+03:00

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В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребёнком. Таксист забрал людей из центра Москвы - с улицы Ильинка, а затем повёз в Мытищи. По окончании поездки водитель высадил взрослых и уехал со спящим ребёнком в салоне, сообщает агентство новостей "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как в Саратове водитель такси отказался везти пассажиров с 5-летним ребёнком, поскольку те не указали необходимость детского кресла при заказе машины, а возить детей до 7 лет без кресла запрещено законом. В ответ пассажир набросился на таксиста и несколько раз ударил по голове. Нападение было записано регистратором, водитель опубликовал его в интернете и написал заявление в полицию. Полицейские устанавливают личность нападавшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763291" frameborder="0"></iframe> Саратовец с ребенком избил таксиста, у которого не оказалось детского кресла.

ИСТОЧНИК KP.RU