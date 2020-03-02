2020-03-02T09:50:45+03:00
Общество

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребёнком

Его разыскивает полиция
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребёнком.В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребёнком.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребёнком. Таксист забрал людей из центра Москвы - с улицы Ильинка, а затем повёз в Мытищи. По окончании поездки водитель высадил взрослых и уехал со спящим ребёнком в салоне, сообщает агентство новостей "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как в Саратове водитель такси отказался везти пассажиров с 5-летним ребёнком, поскольку те не указали необходимость детского кресла при заказе машины, а возить детей до 7 лет без кресла запрещено законом. В ответ пассажир набросился на таксиста и несколько раз ударил по голове. Нападение было записано регистратором, водитель опубликовал его в интернете и написал заявление в полицию. Полицейские устанавливают личность нападавшего.

Саратовец с ребенком избил таксиста, у которого не оказалось детского кресла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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