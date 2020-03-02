Путин: Россия делает так, что никому в голову не приходит воевать с ней

2 Март 2020 2020-03-02T10:13:45+03:00

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Россия не намерена ни с кем воевать, а потому создает условия, при которых у других стран не возникает даже мысли о возможном начале вооруженного конфликта. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что по размеру оборонного бюджета наша страна занимает всего лишь седьмое место в мире и продолжает сокращать свои расходы. Численность армии тоже уменьшилась на 300 тысяч, до одного миллиона человек, но при этом остальным государствам приходится гнаться за Россией. По мнению президента, это уникально.

"Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами", - сказал Владимир Путин в интервью ТАСС.

Президент сделал особый акцент на том, что Россия впервые создала системы ударного наступательного оружия, которых еще нет нигде в мире. Речь идет, прежде всего, о гиперзвуковых ударных комплексах. Сайт kp.ru писал, что, по мнению главы государства, именно они помогают сохранят баланс сил в мире.

Путин об армии, международной безопасности и гонке вооружений в эксклюзивном интервью ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU