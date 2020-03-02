Путин: российские гиперзвуковые комплексы позволяют сохранять баланс сил

2 Март 2020 2020-03-02T10:19:06+03:00

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США создали над собой "антиракетный зонтик", полагая, что другие страны не смогут им ответить в случае применения ядерного оружия, однако созданное Россией гиперзвуковое оружие внесло серьезные коррективы в эти планы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, современное российское вооружение позволяет сохраняет стратегическую стабильность и баланс сил в мире, поскольку американцы знают - при необходимости гиперзвуковые комплексы легко преодолеют любую систему ПРО.

"Мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Это принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности", - сказал глава государства в интервью ТАСС.

Журналист Андрей Ванденко после этой фразы вспомнил о театральном законе, что "если на стене висит гиперзвуковое ружье", то оно обязательно когда-то "должно выстрелить". Владимир Путин на это заявил, что в реальной жизни работают другие правила.

"Оно выстрелит, если будет висеть только на одной сцене, а если будет такое же ружье висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять", - пояснил президент.

Сайт kp.ru писал, что, по словам Владимира Путина, Россия не хочет ни с кем войны и потому создает соответствующие условия, отбивая у других стран само желание устраивать вооруженные конфликты.

Путин об армии, международной безопасности и гонке вооружений в эксклюзивном интервью ТАСС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU