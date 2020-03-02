Путин поздравил Горбачёва с днём рождения
Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента СССР Михаила Горбачёва с днём рождения. Телеграмма от президента опубликована на сайте Кремля.
Главе Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований 2 марта исполнилось 89 лет.
- Вас по праву считают опытным, авторитетным политиком и государственным деятелем, человеком, сыгравшим значимую роль в отечественной и мировой истории. Важно, что Вы и сегодня много трудитесь, уделяете неустанное внимание значимой общественной работе, воплощаете в жизнь востребованные гуманитарные проекты. Желаю Вам доброго здоровья и успехов, - сказано в послании.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Путин поздравил с 90-летием композитора Александру Пахмутову. Он также наградил её высшей наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В Большой театра, где проходило чествование Пахмутовой, он приехал с большим букетом и поздравил, поцеловав руку.
ИСТОЧНИК KP.RU