2020-03-02T10:11:31+03:00
Общество

Путин поздравил Горбачёва с днём рождения

Бывшему президенту СССР исполнилось 89 лет
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента СССР Михаила Горбачёва с днём рожденияПрезидент России Владимир Путин поздравил экс-президента СССР Михаила Горбачёва с днём рожденияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента СССР Михаила Горбачёва с днём рождения. Телеграмма от президента опубликована на сайте Кремля.

Главе Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований 2 марта исполнилось 89 лет.

- Вас по праву считают опытным, авторитетным политиком и государственным деятелем, человеком, сыгравшим значимую роль в отечественной и мировой истории. Важно, что Вы и сегодня много трудитесь, уделяете неустанное внимание значимой общественной работе, воплощаете в жизнь востребованные гуманитарные проекты. Желаю Вам доброго здоровья и успехов, - сказано в послании.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Путин поздравил с 90-летием композитора Александру Пахмутову. Он также наградил её высшей наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В Большой театра, где проходило чествование Пахмутовой, он приехал с большим букетом и поздравил, поцеловав руку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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