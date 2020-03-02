2020-03-02T10:59:19+03:00
Политика

СК России возбудил дело в отношении украинских полицейских и прокуроров

Правоохранители необоснованно обвинили крымских следователей в нарушении законов и обычаев войны [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции и прокуратуры Украины. Расследование ведется в рамках статьи о незаконном привлечении к ответственности заведомо невиновных граждан.

Дело в том, что в 2015-2016 годах следственные органы Крыма приговорили к восьми годам лишения свободы украинца Ахтема Чийгоза, который организовывал массовые беспорядки и препятствовал нормальному функционированию органов власти полуострова. Вина мужчины была полностью доказана, но в феврале 2020-го правоохранители незалежной начали уголовное преследование троих россиян, занимавшихся делом нарушителя.

Расследование инициировали базирующиеся в Херсоне сотрудники Нацполиции и прокуратуры Автономной Республики Крым. Согласно данным официального представителя СК России Светланы Петренко, наших соотечественников необоснованно обвинили в совершении особо тяжкого преступления – нарушении законов и обычаев войны.

"Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту РФ носит лишь провокационный характер", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

СК России возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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