2020-03-02T12:09:19+03:00
Экономика

Российские миллиардеры потеряли почти $30 миллиардов с начала года

В списке 500 богатейших людей планеты состоят 24 россиянина
Ася КУЗНЕЦОВА
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За 2020 год совокупное состояние самых богатых россиян сократилось на почти 29,54 миллиардов долларовЗа 2020 год совокупное состояние самых богатых россиян сократилось на почти 29,54 миллиардов долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За 2020 год совокупное состояние самых богатых россиян сократилось на почти 29,54 миллиардов долларов. Больше остальных потеряли председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон и владелец Volga Group Геннадий Тимченко, известно из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который входят 500 богатейших людей мира, из них 24 россиянина.

BBI рассчитывается по стоимости акций компаний, чьими долями владеют миллиардеры. Для отдельных компаний расчёт проводят по соотношениям капитализации компании к EBITDA или по соотношению цены акции к прибыли на неё.

Состояние одного из владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, который остаётся самым богатым россиянином в списке BBI, сократилось на $86,6 миллиона, и теперь составляет $28 миллиардов. На втором месте метсе - "Лукойла" Вагит Алекперов. В течение 2020 года он стал на $2,6 миллиарда беднее, и теперь владеет $19,7 миллиарда.

10 самых богатых россиян в списке Bloomberg Billionaires Index:

1. Владимир Потанин, "Норникель" - $28 млрд

2. Вагит Алекперов, "Лукойл" - $19,7 млрд

3. Владимир Лисин, Новолипецкий металлургический комбинат - $19,2 млрд

4. Леонид Михельсон, "Новатэк" - $18,2 млрд

5. Алексей Мордашов, "Северсталь" - $17,1 млрд

6. Алишер Усманов "Металлоинвест", "Мегафон" - $15,7 млрд

7. Роман Абрамович "Evraz" - $15,5 млрд

8. Виктор Веквельберг, "Ренова" - $14,5 млрд

9. Андрей Мельниченко, "Еврохим" и СУЭК - $13,2 млрд

10. Геннадий Тимченко, "Новатэк" и "Сибур" - $12,9 млрд

ИСТОЧНИК KP.RU

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