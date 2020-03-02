У летевшего через Москву пассажира подтвердился коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
Сайт kp.ru сообщал, что на рейсе "Аэрофлота" "Москва-Пекин" 29 февраля летел мужчина с подозрением на коронавирус. После посадки в Пекине его забрали в специализированное заведение, а всех остальных пассажиров продержали в салоне самолёта пять часов. Затем всех привезли в пригород Пекина и поселили в гостинице "Максимилиан".
Пассажир с подозрением на коронавирус на рейсе Москва-Пекин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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