У летевшего через Москву пассажира подтвердился коронавирус

2 Март 2020 2020-03-02T11:31:25+03:00

У пассажира, летевшего транзитом через Москву из Ирана в Пекин, выявили коронавирус Фото: СОЦСЕТИ

Он летел из Ирана в Китай 29 февраля

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У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.

Сайт kp.ru сообщал, что на рейсе "Аэрофлота" "Москва-Пекин" 29 февраля летел мужчина с подозрением на коронавирус. После посадки в Пекине его забрали в специализированное заведение, а всех остальных пассажиров продержали в салоне самолёта пять часов. Затем всех привезли в пригород Пекина и поселили в гостинице "Максимилиан".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763734" frameborder="0"></iframe> Пассажир с подозрением на коронавирус на рейсе Москва-Пекин.

ИСТОЧНИК KP.RU