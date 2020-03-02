На ЕГЭ будут применять технологии, которые помогут определить кто списывает

2 Март 2020 2020-03-02T11:32:51+03:00

На ЕГЭ будут применять новые технологии для определения учеников, которые списывают Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях, которые будут применяться на ЕГЭ в 2020 году. Технологию машинного зрения протестируют в нескольких регионах.

В пресс-службе ведомства объяснили, что система подразумевает применение нейросети для определения подозрительного поведения человека на экзамене. Компьютер анализирует поведение человека на тестировании, если возникают сомнения, то спорный момент отправляют на оценку онлайн-наблюдателю.

- Такие «подозрения на нарушения» оценивает наблюдатель, просмотрев отрезок видеозаписи он определяет было ли нарушение. После анализа ситуация подтверждается или отклоняется. Далее метка «подозрение на нарушение» попадёт на модерацию и проверку на месте, — рассказали RT в ведомстве.

Анализ будет вестись в рамках реализации работ по организации видеонаблюдения, отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее эксперты рассказали, кто и как сливает задания ЕГЭ в Интернет. В нынешнем году утечка по математике. Но эти же задания, как выясняется, были в открытом доступе и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU