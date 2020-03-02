2020-03-02T12:03:42+03:00
Экономика

Мишустин поручил учесть связанные с коронавирусом риски в новом бюджете

Необходимо предусмотреть меры. которые сгладят влияние ситуации с инфекцией на экономику
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил МишустинМихаил МишустинФото: REUTERS
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При подготовке федерального бюджета на будущий год правительство должны предусмотреть не только прежние риски, связанные с антироссийскими санкциями, но и новые, которые касаются ситуации с распространением коронавируса. Такое заявление премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал в понедельник, 2 марта, на совещании с вице-премьерами.

"[Необходимо] предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние, и выполнить стоящие перед нами задачи, которые сформулировал президент в послании Федеральному собранию", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что бюджет на ближайшие три года - это один из основных инструментов реализации национальных проектов, а потому сроки разработки большинства документов жесткие.

Минэкономразвития уже к началу апреля должно представить сценарные условия развития страны, а Минфин до 18 марта должен направить ведомствам проекты распоряжений с перечнем субвенций регионам. Бюджет будет принят на заседании правительства в сентябре. Госдума получит его на рассмотрение не позднее 1 октября, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что коронавирус продолжает охватывать все новые территории. Ранее первые случаи инфицирования были выявлены в Катаре и в Индонезии. Также один зараженный впервые умер в Австралии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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