Родителей, приучающих детей к веганству, предлагают наказывать

2 Март 2020 2020-03-02T11:48:01+03:00

В Госдуме предложили наказывать родителей, которые ограничивают мясную продукцию в рационе детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Госдуме озаботились вопросами питания детей в семьях вегетарианцев. Депутат Виталий Милонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение ввести наказание для родителей, которые приучают детей к веганству и исключают из рациона подрастающего поколения мясо и мясные продукты.

Парламентарий отмечает, что среди родителей становится популярной идея «экологичного» питания детей. В итоге полноценную белковую пищу заменяют «растительными аналогами». Подобное приводит к истощению, нервным и другим расстройствам у детей.

- Ответственность такие родители несут только в случае самого трагичного исхода. Имеет смысл рассмотреть врачебную актуальность внесения дополнений в Уголовный и административный кодексы РФ соответствующих статей, устанавливающих ответственность за насильственное кормление малолетних детей несоответствующей пищей, способной привести к тяжёлым заболеваниям и смерти, — цитирует письмо депутата NEWS.ru.

Эксперты по питанию сходятся во мнении, что мясо необходимо для полноценного развития организма. Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин отметил, что вместе с данной пищей человек получает железо. В нужном количестве оно не содержится ни в одном растительном продукте. При его недостатке разовьётся анемия (малокровие).

ИСТОЧНИК KP.RU