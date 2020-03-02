Родителей, приучающих детей к веганству, предлагают наказывать
В Госдуме озаботились вопросами питания детей в семьях вегетарианцев. Депутат Виталий Милонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение ввести наказание для родителей, которые приучают детей к веганству и исключают из рациона подрастающего поколения мясо и мясные продукты.
Парламентарий отмечает, что среди родителей становится популярной идея «экологичного» питания детей. В итоге полноценную белковую пищу заменяют «растительными аналогами». Подобное приводит к истощению, нервным и другим расстройствам у детей.
- Ответственность такие родители несут только в случае самого трагичного исхода. Имеет смысл рассмотреть врачебную актуальность внесения дополнений в Уголовный и административный кодексы РФ соответствующих статей, устанавливающих ответственность за насильственное кормление малолетних детей несоответствующей пищей, способной привести к тяжёлым заболеваниям и смерти, — цитирует письмо депутата NEWS.ru.
Эксперты по питанию сходятся во мнении, что мясо необходимо для полноценного развития организма. Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин отметил, что вместе с данной пищей человек получает железо. В нужном количестве оно не содержится ни в одном растительном продукте. При его недостатке разовьётся анемия (малокровие).
ИСТОЧНИК KP.RU