2020-03-02T12:09:28+03:00
Общество

В России пока не собираются отказываться от иностранных рабочих из-за коронавируса

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что никаких рисков нет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Хуснуллин не видит риска завоза коронавируса на российские стройкиХуснуллин не видит риска завоза коронавируса на российские стройкиФото: REUTERS
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Россия продолжит привлекать иностранных рабочих к строительству объектов на территории страны, несмотря на распространение коронавируса. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, никаких рисков пока нет.

Заместитель председательства правительства напомнил, что все решения относительно борьбы с новым инфекционным заболеванием принимает оперативный штаб во главе с его коллегой Татьяной Голиковой. Они оценивают все риски и сообщат, если будет существовать угроза здоровью и жизням россиян.

"Пока мы для себя определенных рисков не видим, работа идет в штатном режиме. Поэтому говорить об этом рано", - цитирует ТАСС Хуснуллина.

Сайт kp.ru писал, что за последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом выросло до 89 тысяч. Также мужчину с подозрением на новую инфекцию госпитализировали в Москве, но диагноз пока не подтвердился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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