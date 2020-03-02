В России пока не собираются отказываться от иностранных рабочих из-за коронавируса

2 Март 2020 2020-03-02T12:09:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия продолжит привлекать иностранных рабочих к строительству объектов на территории страны, несмотря на распространение коронавируса. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, никаких рисков пока нет.

Заместитель председательства правительства напомнил, что все решения относительно борьбы с новым инфекционным заболеванием принимает оперативный штаб во главе с его коллегой Татьяной Голиковой. Они оценивают все риски и сообщат, если будет существовать угроза здоровью и жизням россиян.

"Пока мы для себя определенных рисков не видим, работа идет в штатном режиме. Поэтому говорить об этом рано", - цитирует ТАСС Хуснуллина.

Сайт kp.ru писал, что за последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом выросло до 89 тысяч. Также мужчину с подозрением на новую инфекцию госпитализировали в Москве, но диагноз пока не подтвердился.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU