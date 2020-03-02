В России пока не собираются отказываться от иностранных рабочих из-за коронавируса
Россия продолжит привлекать иностранных рабочих к строительству объектов на территории страны, несмотря на распространение коронавируса. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, никаких рисков пока нет.
Заместитель председательства правительства напомнил, что все решения относительно борьбы с новым инфекционным заболеванием принимает оперативный штаб во главе с его коллегой Татьяной Голиковой. Они оценивают все риски и сообщат, если будет существовать угроза здоровью и жизням россиян.
"Пока мы для себя определенных рисков не видим, работа идет в штатном режиме. Поэтому говорить об этом рано", - цитирует ТАСС Хуснуллина.
Сайт kp.ru писал, что за последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом выросло до 89 тысяч. Также мужчину с подозрением на новую инфекцию госпитализировали в Москве, но диагноз пока не подтвердился.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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