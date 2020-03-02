Названы регионы России с самой высокой смертностью

2 Март 2020 2020-03-02T12:19:03+03:00

Росстат назвал регионы России с самой высокой смертностью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В лидерах по данному показателю Псковская область

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Росстат озвучил данные по смертности в России. По итогам 2019 года в лидерах по данному показателю оказалась Псковская область. На каждую тысячу населения здесь приходится 16,9 умерших.

Самая высокая смертность в регионах (на тысячу человек):

Псковская область – 16,9,

Новгородская область -16,4,

Тверская область – 16,3,

Тульская область - 15,9,

Ивановская область - 15,8,

Владимирская область -15,7,

Орловская область - 15,4,

Курганская область -15,3,

Рязанская область - 15,2,

Смоленская область -15,1.

По итогам 2018 года первая тройка «лидеров» выглядела аналогично, только на втором месте находилась Тверская область, а на третьем - Новгородская.

Самая низкая смертность в регионах (на тысячу человек):

Республика Ингушетия - 2,9,

Чеченская Республика - 4,3,

Дагестан - 4,7,

Ямало-Ненецкий автономный округ - 4,7,

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра - 6,1,

Республика Саха (Якутия) - 7,8,

Кабардино-Балкария - 8,2,

Республика Тыва - 8,3,

Ненецкий автономный округ - 8,5,

Карачаево-Черкесская Республика - 9.

Всего в 2019 году, по первоначальным данным, скончалось 1 800 677 человек. Для сравнения годом ранее данный показатель был на отметке в 1 828 910 человек, пишет Ридус.

Ранее в правительстве предположили, что естественная убыль населения России может смениться приростом в 2023-2024 годах. Пока же россияне умирают быстрее, чем рождаются.

Мужчины умирают чаще женщин, и основной причиной являются проблемы с системой кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU