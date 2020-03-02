Названы регионы России с самой высокой смертностью
Росстат озвучил данные по смертности в России. По итогам 2019 года в лидерах по данному показателю оказалась Псковская область. На каждую тысячу населения здесь приходится 16,9 умерших.
Самая высокая смертность в регионах (на тысячу человек):
Псковская область – 16,9,
Новгородская область -16,4,
Тверская область – 16,3,
Тульская область - 15,9,
Ивановская область - 15,8,
Владимирская область -15,7,
Орловская область - 15,4,
Курганская область -15,3,
Рязанская область - 15,2,
Смоленская область -15,1.
По итогам 2018 года первая тройка «лидеров» выглядела аналогично, только на втором месте находилась Тверская область, а на третьем - Новгородская.
Самая низкая смертность в регионах (на тысячу человек):
Республика Ингушетия - 2,9,
Чеченская Республика - 4,3,
Дагестан - 4,7,
Ямало-Ненецкий автономный округ - 4,7,
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра - 6,1,
Республика Саха (Якутия) - 7,8,
Кабардино-Балкария - 8,2,
Республика Тыва - 8,3,
Ненецкий автономный округ - 8,5,
Карачаево-Черкесская Республика - 9.
Всего в 2019 году, по первоначальным данным, скончалось 1 800 677 человек. Для сравнения годом ранее данный показатель был на отметке в 1 828 910 человек, пишет Ридус.
Ранее в правительстве предположили, что естественная убыль населения России может смениться приростом в 2023-2024 годах. Пока же россияне умирают быстрее, чем рождаются.
Мужчины умирают чаще женщин, и основной причиной являются проблемы с системой кровообращения.
ИСТОЧНИК KP.RU