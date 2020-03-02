Президент Международной федерации хоккея не видит смысла в проведении чемпионата мира без зрителей
Проведение чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии без зрителей не имеет смысла, заявил президент IIHF (Международной федерации хоккея) Рене Фазель. Его слова приводит швейцарское издание Blick.
Напомним, что с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне должен состояться Чемпионат мира по хоккею 2020 года, при этом по состоянию на 1 марта в Швейцарии выявлено уже 24 случая заражения коронавирусом. В Международной федерации хоккея встал вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею без зрителей, чтобы снизить угрозу распространения вируса.
- Мы поддерживаем тесный контакт с организаторами и пытаемся проанализировать ситуацию. Мы будем ждать до 15 марта, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Чемпионат мира не будет проходить при пустых трибунах, я не вижу в этом смысла, - сказал Фазель.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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