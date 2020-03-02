Российский летчик Ярошенко все-таки дождался медпомощи в тюрьме США
Сотрудники тюремной больницы в США наконец-то начали оказывать медицинскую помощь осужденному на 20 лет заключения российскому летчику Константину Ярошенко.
Сайт kp.ru писал, что мужчина почувствовал себя плохо еще 25 февраля. У него онемела левая нога, а часть лица покрылась пятнами. Заключенному было также тяжело передвигаться. Сокамерники Ярошенко подсказали, что у него мог случиться микроинсульт, но местные врачи отказались принимать россиянина.
Узнав об этом, посольство РФ в США направило Госдепартаменту ноту с требованием незамедлительно исправить ситуацию. По словам супруги летчика Виктории Ярошенко, вскоре заключенному все же начали оказывать помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU