Российский летчик Ярошенко все-таки дождался медпомощи в тюрьме США

2 Март 2020 2020-03-02T12:40:04+03:00

В начале прошлой недели у отбывающего срок мужчины онемела нога, а лицо покрылось пятнами, но американские врачи отказались ему помогать

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Сотрудники тюремной больницы в США наконец-то начали оказывать медицинскую помощь осужденному на 20 лет заключения российскому летчику Константину Ярошенко.

Сайт kp.ru писал, что мужчина почувствовал себя плохо еще 25 февраля. У него онемела левая нога, а часть лица покрылась пятнами. Заключенному было также тяжело передвигаться. Сокамерники Ярошенко подсказали, что у него мог случиться микроинсульт, но местные врачи отказались принимать россиянина.

Узнав об этом, посольство РФ в США направило Госдепартаменту ноту с требованием незамедлительно исправить ситуацию. По словам супруги летчика Виктории Ярошенко, вскоре заключенному все же начали оказывать помощь.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU