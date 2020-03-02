2020-03-02T12:50:09+03:00
Авто

Эксперт объяснил, почему нельзя снижать нештрафуемый порог скорости

Сейчас он составляет 20 км/ч, но не исключено, что его снизят до 10 км/ч
Елена АКИМОВА
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Автоюрист объяснил, почему не стоит снижать ненаказуемый порог превышения скоростиАвтоюрист объяснил, почему не стоит снижать ненаказуемый порог превышения скоростиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Автоюрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков объяснил, почему выступает против снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. Соответствующая инициатива сейчас обсуждается в правительстве и МВД.

Эксперт уверен, что одним снижением скорости нельзя добиться сокращения аварийности на дорогах, нужен комплексный подход.

- Часто водители попадают в аварии, потому что плохое качество дорог. Порой колеса на ходу отваливаются. Так что уменьшение скорости на 10 км/час не сыграет никакой роли, тормозной путь почти не изменится, - комментирует эксперт.

Существующий показатель в 20 километров как раз удовлетворяет всем требованиям, уверен автоюрист.

- У нас и так особо не где разгоняться: ямы на дорогах и дорожные знаки не дают это сделать. Если же дороги будут надлежащего качества, то стоит рассмотреть вопрос об увеличении скоростного режима на данных участках, - комментирует ФАН Юрков.

В следующем году в России может быть снижен порог ненаказуемого превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Соответствующую меру поддержала правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил, что его ведомство выступает против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости, но при этом предлагает увеличить скоростной режим на некоторых участках пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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