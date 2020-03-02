2020-03-02T13:56:07+03:00
Общество

Пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически с 2021 года

Россиянам больше не придется обращаться с этим вопросом в ответственные структуры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инвалиды смогут не подавать заявлений на начисление пенсииИнвалиды смогут не подавать заявлений на начисление пенсииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инвалидам больше не придется лично обращаться за назначением пенсии в ответственные структуры. Летом 2021 года будет запущен пилотный проект по начислению выплат в проактивном режиме. Об этом сообщили в министерстве труда России.

Пенсионный фонд будет автоматически выносить решение о начислении выплат на основании сведений в Федеральном реестре инвалидов. Заявление о доставке денег начнет принимать сам орган медико-социальной экспертизы, а потом материалы планируют направлять в ПФР на исполнение без участия гражданина.

"Мы сейчас смотрим, что это будет с 1 июля 2021 года в проактивном режиме. Мы эту систему сейчас будем пилотировать", — цитирует ТАСС министра труда и социальной защиты РФ Антонп Котякова.

Сайт kp.ru писал, что для подтверждения инвалидности нужно ежегодно проходить медобследования. Этой участи нельзя избежать, даже если у человека нет ног или он слепой. В таких случаях тоже возникают проблемы с выплатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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