Погиб Владимир Шуралев: экс-замминистра обороны СССР сбила машина

2 Март 2020 2020-03-02T14:29:18+03:00

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В понедельник, 2 марта, погиб Владимир Шуралев. Генерал армии на протяжении почти двух лет - с 1990 по 1991-й - занимал пост заместителя министра обороны Советского Союза.

Печальную новость сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин. Он рассказал, что экс-замглавы Минобороны погиб в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в минувшее воскресенье. Генерала насмерть сбил легковой автомобиль.

"Его доставили в медицинское учреждение, где он в понедельник скончался от травм, несовместимых с жизнью", - цитирует ТАСС Дерябина.

Владимир Шуралев родился в 1935 году в Коврове под Владимиром. Окончил Ташкентское танковое училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. Командовал ротой в Группе советских войск в Германии, а также войсками Белорусского военного округа.

В начале 90-х являлся главным инспектором Минобороны СССР, а в 1992 году ушел в запас. Последние годы своей жизни военачальник выступал в качестве ведущего аналитика Управления генеральных инспекторов российского оборонного ведомства. Через месяц ему должно было исполниться 85 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU