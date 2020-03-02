Мирные жители возвращаются в старые кварталы Алеппо

2 Март 2020 2020-03-02T14:21:59+03:00

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В сирийском Алеппо местные жители возвращаются к мирной жизни. Западные окраины города уже давно расчищены от боевиков, мирные жители вернулись домой и возвращаются к привычному ритму.

В город также начали съезжаться жители соседних провинций. Многие уже успели найти себе работу или даже открыть собственный бизнес. В парках, на улицах, в кафе города сейчас многолюдно. Таксисты признаются, что и у них прибавилось работы.

Местные жители отмечают, что сейчас в городе уже живется совсем спокойно. Они приглашают сирийцев из других городов и провинцией в город и обещают обеспечить всем необходимым, передает сайт телеканала «Звезда».

При этом в Идлибе обстановка, наоборот, обострилась. Первого марта сирийское правительство было вынуждено закрыть воздушное пространство в этой провинции. А накануне, 29 февраля, российские военные зафиксировали 39 обстрелов со стороны боевиков в идлибской зоне деэскалации, передают «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU