2020-03-02T14:21:59+03:00
Политика

Мирные жители возвращаются в старые кварталы Алеппо

Многие уже нашли работу или даже открыли свой бизнес
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Алеппо мирные жители возвращаются к привычной жизниВ Алеппо мирные жители возвращаются к привычной жизниФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Изменить размер текста:

В сирийском Алеппо местные жители возвращаются к мирной жизни. Западные окраины города уже давно расчищены от боевиков, мирные жители вернулись домой и возвращаются к привычному ритму.

В город также начали съезжаться жители соседних провинций. Многие уже успели найти себе работу или даже открыть собственный бизнес. В парках, на улицах, в кафе города сейчас многолюдно. Таксисты признаются, что и у них прибавилось работы.

Местные жители отмечают, что сейчас в городе уже живется совсем спокойно. Они приглашают сирийцев из других городов и провинцией в город и обещают обеспечить всем необходимым, передает сайт телеканала «Звезда».

При этом в Идлибе обстановка, наоборот, обострилась. Первого марта сирийское правительство было вынуждено закрыть воздушное пространство в этой провинции. А накануне, 29 февраля, российские военные зафиксировали 39 обстрелов со стороны боевиков в идлибской зоне деэскалации, передают «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажир с подозрением на коронавирус выявлен на борту самолёта Москва-Пекин
Мирные жители возвращаются в старые кварталы Алеппо
Погиб Владимир Шуралев: экс-замминистра обороны СССР сбила машина
Верующие иранцы целуют и облизывают святыни, чтобы показать своё презрение к коронавирусу
Пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически с 2021 года
Горячий обед для школьников в среднем будет обходиться государству в 60 рублей
Песков: Эрдоган прибудет в Москву на переговоры с Путиным 5 марта
В Ухане частично закрыли госпиталь для лечения больных коронавирусом
Эксперт объяснил, почему нельзя снижать нештрафуемый порог скорости
Российский летчик Ярошенко все-таки дождался медпомощи в тюрьме США
Президент Международной федерации хоккея не видит смысла в проведении чемпионата мира без зрителей
Врачи рассказали, как продукты полезно есть на ночь
Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью