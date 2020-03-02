Пассажир с подозрением на коронавирус выявлен на борту самолёта Москва-Пекин

2 Март 2020 2020-03-02T14:47:18+03:00

Ранее на этом же рейсе у пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса Фото: СОЦСЕТИ

Посольство России в Китае сообщает, что рейс прилетел 2 марта в Пекин

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Пассажир с подозрением на коронавирус выявлен 2 марта в аэропорту Пекина на борту самолета из Москвы, сообщает Российское посольство в Китае.

В сообщении посольства также сказано, что часть пассажиров доставили в специально переоборудованную гостиницу для прохождения медицинского осмотра в изоляции. Среди этих пассажиров есть россияне.

- Посольство в контакте с компетентными органами Китая выясняет число российских граждан, направленных на медицинскую диагностику, их местоположение известно, - также отмечает дипмиссия.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что у пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса.

На сайте также писали, что на рейсе "Москва-Пекин" 29 февраля летел мужчина с подозрением на коронавирус. После посадки в Пекине его забрали в специализированное заведение, а всех остальных пассажиров продержали в салоне самолёта пять часов. Затем всех привезли в пригород Пекина и поселили в гостинице "Максимилиан". Все пассажиры и члены экипажа заперты на этаже четырёхзвёздочной гостиницы. Еду задержанным оставляли около дверей номеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763734" frameborder="0"></iframe> Пассажир с подозрением на коронавирус на рейсе Москва-Пекин.

ИСТОЧНИК KP.RU