Пассажир с подозрением на коронавирус выявлен на борту самолёта Москва-Пекин
Пассажир с подозрением на коронавирус выявлен 2 марта в аэропорту Пекина на борту самолета из Москвы, сообщает Российское посольство в Китае.
В сообщении посольства также сказано, что часть пассажиров доставили в специально переоборудованную гостиницу для прохождения медицинского осмотра в изоляции. Среди этих пассажиров есть россияне.
- Посольство в контакте с компетентными органами Китая выясняет число российских граждан, направленных на медицинскую диагностику, их местоположение известно, - также отмечает дипмиссия.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что у пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса.
На сайте также писали, что на рейсе "Москва-Пекин" 29 февраля летел мужчина с подозрением на коронавирус. После посадки в Пекине его забрали в специализированное заведение, а всех остальных пассажиров продержали в салоне самолёта пять часов. Затем всех привезли в пригород Пекина и поселили в гостинице "Максимилиан". Все пассажиры и члены экипажа заперты на этаже четырёхзвёздочной гостиницы. Еду задержанным оставляли около дверей номеров.
Пассажир с подозрением на коронавирус на рейсе Москва-Пекин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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