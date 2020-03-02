Риелтор объяснила рост числа афер с недвижимостью в России

2 Март 2020 2020-03-02T14:58:06+03:00

Риелтор объяснила, как обезопасить себя при продаже недвижимости Фото: Евгения ГУСЕВА

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Генеральный директор риелторского агентства недвижимости «МАЯК» Юлия Лурье объяснила рост числа афер с недвижимостью, который зафиксирован в России. Нотариусы отмечают, что в последние два года все чаще преступники пытаются завладеть чужой недвижимостью.

Эксперт отмечает, что рост числа мошенничеств связан с «очень быстрой и большой оборачиваемостью этого рынка» Недвижимость можно купить и продать через два три дня, а с деньгами скрыться.

- Обезопасить себя можно только в том случае, если сделка заверена нотариально, а средства поступают на счет продавцу безналичным расчетом, - делится советами Лурье.

Еще один выходом будет расширение полномочий нотариусов, «обеспечить их взаимодействие с Росреестром»

- Принять меры, чтобы заинтересованные структуры больше взаимодействовали между собой, - пояснила RT риелтор.

За последние несколько лет российские нотариусы стали гораздо чаще выявлять и пресекать попытки мошенничества с недвижимостью. Об этом свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты.

Ранее эксперты посоветовали, как вычислить риелтора-мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU