Риелтор объяснила рост числа афер с недвижимостью в России
Генеральный директор риелторского агентства недвижимости «МАЯК» Юлия Лурье объяснила рост числа афер с недвижимостью, который зафиксирован в России. Нотариусы отмечают, что в последние два года все чаще преступники пытаются завладеть чужой недвижимостью.
Эксперт отмечает, что рост числа мошенничеств связан с «очень быстрой и большой оборачиваемостью этого рынка» Недвижимость можно купить и продать через два три дня, а с деньгами скрыться.
- Обезопасить себя можно только в том случае, если сделка заверена нотариально, а средства поступают на счет продавцу безналичным расчетом, - делится советами Лурье.
Еще один выходом будет расширение полномочий нотариусов, «обеспечить их взаимодействие с Росреестром»
- Принять меры, чтобы заинтересованные структуры больше взаимодействовали между собой, - пояснила RT риелтор.
За последние несколько лет российские нотариусы стали гораздо чаще выявлять и пресекать попытки мошенничества с недвижимостью. Об этом свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты.
Ранее эксперты посоветовали, как вычислить риелтора-мошенника.
ИСТОЧНИК KP.RU