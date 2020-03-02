2020-03-02T15:25:43+03:00
Политика

Эрдоган: у Турции нет никаких проблем с Россией и Ираном в Сирии

По словам турецкого лидера, действия Анкары в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган: у Турции нет никаких проблем с Россией и Ираном в СирииЭрдоган: у Турции нет никаких проблем с Россией и Ираном в СирииФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Москвой или Тегераном, а действия турецкой стороны в Сирии он объяснил интересами национальной безопасности, и стремлением страны разрешить миграционный кризис.

«Обращаюсь к России и Ирану . У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на Россию, ни на Иран (…) Мы боремся за нашу национальную безопасность. Это мы, а не Россия, не Иран и не другие страны принимаем 3,7 млн беженцев», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара больше «не может нести груз», связанный с обеспечением беженцев.

Ранее сайт kp.ru писал о встрече турецкого президента с российским лидером Владимиром Путиным 5 марта, в ходе которой главы государств обсудят обстановку в Идлибе. В Кремле предстоящие переговоры назвали непростыми.

Напомним, в феврале ситуация в Идлибе серьезно обострилась. Турция нанесла несколько ударов по сирийской армии в ответ на гибель своих военных в результате атаки в идлибской зоне диэскалации. Накануне в Сирии сообщили, что турецкие военные сбили два сирийских самолета в районе Идлиба, после чего Эрдоган призвал Россию уйти из САР.

Беспилотник ВС Турции сбит в небе над Идлибом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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