2020-03-02T15:26:41+03:00
В мире

В Германии беспилотник парализовал взлёт и посадку более 70 рейсов

Работа аэропорта Франкфурта-на Майне была остановлена
Ася КУЗНЕЦОВА
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Беспилотник парализовал работу аэропорта Франкфурта-на МайнеБеспилотник парализовал работу аэропорта Франкфурта-на МайнеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Беспилотник парализовал работу аэропорта Франкфурта-на Майне. Взлёт и посадка более 70 рейсов были запрещены, их направили в другие аэропорты, сообщила в своём Twitter-аккаунте служба отслеживания полётов Flightradar 24. Изначально заявлялось, что аэропорт будет заблокирован полтора часа.

Оператор аэропорта Франкфурта-на-Майне через некоторое время заявил, что полёты возобновились после обнаружения беспилотника.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что работа международного аэропорта Франкфурта-на-Майне, являющегося крупнейшим по объему пассажиропотока в Германии, была полностью парализована примерно на полчаса 22 марта 2019 года.

Тогда сотрудники службы безопасности заметили некий беспилотный летательный объект близ терминала и немедленно приостановили все взлеты и вылеты. Изначально сообщалось о двух дронах, однако в результате было подтверждено присутствие лишь одного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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