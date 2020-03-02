ФАС подозревает наличие новых картельных сговоров на рынке медицинских масок

2 Март 2020 2020-03-02T15:49:23+03:00

В ведомстве сообщили о возможности открытия картельных дел из-за роста цен на маски [видео]

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок помимо уже расследуемых, и не исключает открытие новых дел из-за роста цен. Об этом сообщил заместитель главы антимонопольного ведомства Андрей Цариковский.

«По маскам у нас есть вопросы, что могут быть и картельные сговоры. Например, в Санкт-Петербурге уже открыто картельное дело. Думаю, будут еще», - сказал он.

Напомним, еще в начале февраля в ФАС сообщили, что завышение стоимости на противовирусные препараты и медицинские маски можно рассматривать как мародерство и картельный сговор, поэтому будет «сразу же возбуждать антимонопольные дела».

Из-за ситуации с коронавирусом нового типа цены на масках в аптеках Москвы на 17 февраля по сравнению с декабрем увеличились на 900 процентов, в Кабардино-Балкарии - 233 процента, в Пермском крае -171 процент, Кировской области - 88 процентов.

saymealien Нас попросили надеть маски и не снимать... PS Не воспринимайте все серьёзно. #градостроитель #эвакуация #омон

ИСТОЧНИК KP.RU